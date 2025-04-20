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20 апреля, 11:37

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Синоптик Леус: магнитные бури на Земле ожидаются вечером 22 апреля

Магнитные бури на Земле ожидаются вечером 22 апреля

Фото: 123RF/mkarco

Магнитные бури уровня G1–G2 ожидаются на Земле 22 апреля. Об этом в своем телеграм-канале предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Слабые возмущения начнутся в геомагнитном поле во второй половине дня, уточнил специалист. Вместе с тем, отметил он, в ночь на воскресенье, 20 апреля, специалисты фиксировали слабые возмущения уровня G1 в магнитосфере. Однако они не станут продолжительными и интенсивными до 22 апреля.

Сославшись на мировые прогностические центры, синоптик подчеркнул, что магнитные бури на Земле могут продлиться вплоть до 24 апреля.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова подчеркнула, что здоровые люди не ощущают магнитные бури, поскольку их организм подстраивается под условия, вызванные данным явлением. По ее словам, воздействие магнитных возмущений вероятнее будут ощущать люди с ослабленным иммунитетом.

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