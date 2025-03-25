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25 марта, 16:15

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Ученый Богачев: вероятность полярных сияний над Москвой составляет 10%

Ученый оценил вероятность полярных сияний над Москвой после магнитной бури

Фото: 123RF/makkis

Вероятность появления в небе над Москвой полярных сияний после ожидаемой магнитной бури оценивается в 10%. Такой прогноз дал профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев в беседе с Агентством "Москва".

По словам ученого, в настоящее время условия и время для возникновения полярных сияний благоприятны, однако вероятность невелика из-за слабой мощности будущих магнитных возмущений.

Магнитная буря может накрыть Землю к вечеру вторника, 25 марта. Ожидается, что ее мощность не превысит уровня G2, что соответствует "умеренному" значению по шкале.

При этом вероятность воздействия магнитной бури на планету составляет от 70 до 80%. При этом возмущения геомагнитного поля продлятся до утра среды, 26 марта. Причиной этих возмущений является рост скорости солнечного ветра из корональной дыры.

Более того, у москвичей также есть возможность увидеть Лириды в ночь с 22 на 23 апреля. В текущем году метеорный поток будет активен с 16 по 25 апреля. При этом условия для наблюдения за явлением будут благоприятными, так как Луна будет находиться в фазе последней четверти и не помешает.

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