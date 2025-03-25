Жители нескольких городов России поделились кадрами таинственных спиралей в небе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Жители нескольких российских городов, а также некоторых европейских стран, заметили в небе таинственные спирали, которые ярко светили вечером в понедельник, 24 марта. Фотографии очевидцев были опубликованы в телеграм-канале "Москва 24".

Предполагается, что эти спирали являются следами ракетного топлива, сброшенного в атмосферу после запуска американского разведывательного спутника Space X NROL-69, который был отправлен на орбиту ракетой Falcon 9.

Ранее ученые сообщили, что жители Москвы смогут увидеть пик звездопада Лириды в ночь с 22 на 23 апреля. Прогнозируется до 18 метеоров в час. Ближе к рассвету созвездие Лиры можно наблюдать над южным горизонтом.

Специалисты подчеркнули, что метеоры будет видно невооруженным глазом.