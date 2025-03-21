Daily Mail: астронавтам, застрявшим на МКС, грозят боли в спине до конца жизни

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После девятимесячной миссии на Международной космической станции американским астронавтам Барри Уилмору и Суните Уильямсу грозят мучительные боли в спине до конца жизни. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на британский таблоид Daily Mail.

В материале объясняется, что отсутствие гравитации на МКС снижает сжимающую нагрузку на позвоночник. Из-за этого он выпрямляется и удлиняется. По возвращении на Землю позвоночник постепенно восстанавливается, но становится слабее.

Специалист по костным заболеваниям и эндокринологии Дина Адимулам уточнила, что под действием силы тяжести на нашей планете астронавты могут испытывать боли в спине. По ее словам, отсутствие гравитации также приводит к потере костной массы и атрофии мышц. Это негативно влияет на спину и позвоночник.

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем приводнился во Флориде 19 марта. На борту находились Уилмор и Уильямс, которые отправлялись на МКС в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner. Они должны были вернуться на Землю в течение 70 дней, но из-за проблем с капсулой их возвращение было отложено и затянулось на девять месяцев.

Ранее космонавт рассказал о последствиях для застрявших на МКС астронавтов.