Илон Маск ответил на благодарность застрявших на МКС астронавтов

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Бизнесмен, владелец SpaceX Илон Маск опубликовал в соцсети X видеообращение застрявших на МКС астронавтов NASA, которые поблагодарили его и президента США Дональда Трампа, передает Life.ru.

Астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс выразили благодарность Маску и Трампу и оценили усилия, которые те прилагают для отправки людей в космос. В свою очередь, бизнесмен сопроводил публикацию в соцсети X смайликами ракет и сердечек.

Уилмор и Уильямс 5 июня прошлого года отправились в космос в рамках первого пилотируемого запуска корабля Starliner к МКС компании Boeing. Позже стало известно, что астронавты застряли на орбите на почти 70 дней из-за проблем с капсулой Starliner. Тогда в NASA обещали отправить астронавтов с МКС в феврале 2025 года.

Астронавты должны вернуться на Землю 19 марта, в среду, на космическом корабле Crew Dragon вместе с коллегами Ником Хейгом и Александром Горбуновым. Вместе они совершили долгосрочную научную экспедицию на борту орбитальной лаборатории.

По информации NASA, отстыковка корабля запланирована на 09:05 по московскому времени, приводнение у побережья Флориды – на 01:57.