NASA отменило запуск миссии Crew-10 на МКС

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Американское космическое агентство NASA отменило запуск миссии Crew-10 на Международную космическую станцию (МКС) менее чем за час до старта. Об этом сообщается на сайте агентства.

Запуск был отменен после того, как специалисты выявили неисправность в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке. Экипаж Crew Dragon – космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавт JAXA Такуя Онисиуже и астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс – уже покинул корабль.

В NASA сообщили, что следующая попытка запуска состоится не ранее 13 марта в 19:26 по местному времени (14 марта в 02:26 по Москве).

Ранее SpaceX вновь потеряла связь с космическим кораблем Starship во время восьмого тестового полета. После случившегося Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США объявило о временном закрытии двух аэропортов во Флориде из-за угрозы падения обломков корабля.

В свою очередь, "Роскосмос" запланировал запуск пилотируемого корабля "Союз МС-27" к МКС с космодрома Байконур на 8 апреля этого года. Медицинская комиссия признала российских космонавтов годными к полету на МКС.