Космонавты Рыжиков и Зубрицкий в ходе миссии на МКС выйдут в открытый космос

Фото: телеграм-канал "Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина"

Космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий в ходе миссии на Международную космическую станцию (МКС) один раз выйдут в открытый космос, рассказал командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

"Хотя готовились они к двум", – передает слова Кононенко ТАСС.

Дата выхода в космос пока не определена. При этом вся миссия продлится 8 месяцев. Космонавты планируют провести около 50 экспериментов на орбите, включая 2 новых, связанных с материаловедением.

В экипаж 73-й экспедиции на МКС, кроме Рыжикова и Зубрицкого, войдет астронавт NASA Джонни Ким. Экипаж будет доставлен на орбитальную станцию кораблем "Союз МС-27". Запуск запланирован на 8 апреля. Кроме того, в дублирующий экипаж вошли космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт Кристофер Уильямс.

Ранее Владимир Путин присвоил звания Героя России космонавтам Александру Гребенкину и Николаю Чубу. Им также присвоено почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации". Гребенкин и Чуб награждены за "мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции".