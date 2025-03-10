Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу

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Владимир Путин присвоил звания Героя России космонавтам Александру Гребенкину и Николаю Чубу. Соотвествующий указ представлен на сайте официальной и правовой информации.

Согласно документу, Гребенкин и Чуб награждены за "мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции". Космонавтам было также присвоено почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации".

Кроме того, президент наградил медалью "За отвагу" корреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" Михаила Кевхиева и Максима Романенко. Также за заслуги в укреплении российско-азербайджанских отношений орденом Дружбы был отмечен спикер парламента Азербайджана Сагиб Гафаров.

Ранее Путин вручил коллективу научно-производственного предприятия "Радар ммс" орден Александра Невского. Завод удостоен награды за высокие достижения в обеспечении оборонного потенциала России, сообщается на сайте Кремля.

До этого президент также наградил медалями ордена "За заслуги перед отечеством" II степени исполняющего обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрия Гарцева и главу минздрава Белгородской области Андрея Иконникова. Они получили награды за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.