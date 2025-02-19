Путин удостоил коллектив завода "Радар ммс" ордена Александра Невского

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Владимир Путин вручил коллективу научно-производственного предприятия "Радар ммс" орден Александра Невского. Завод удостоен награды за высокие достижения в обеспечении оборонного потенциала России, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что предприятие имеет богатую историю и прошло достойный путь. В настоящее время "Радар ммс" занимает лидирующие позиции в создании сложнейших интеллектуальных систем для авиационной и морской техники военного и гражданского назначения, заявил президент.

"Я нахожусь в постоянном контакте с нашими военными, с командующими группировками войск – так или иначе всегда, хочу это подчеркнуть, всегда, как бы разговор ни разворачивался, он затрагивает и те изделия, которые производятся на вашем предприятии", – сказал Путин.

Политик поблагодарил ветеранов, руководство и сотрудников предприятия за добросовестный труд и ответственный подход к выполнению задач. Кроме того, глава государства пожелал коллективу "Радар ммс" достижения самых амбициозных целей.

Ранее Путин наградил почетной грамотой сотрудников российской атомной отрасли. Ее были удостоены старший электромеханик в группе судов с ядерными энергетическими установками предприятия "Росатомфлот" Павел Кириченко, капитан-наставник отдела безопасности мореплавания "Росатомфлота" Алексей Юдинцев, электросварщик ручной сварки филиала АО "Энергоспецмонтаж" МСУ-5 Роман Паршинцев.

До этого президент наградил медалями ордена "За заслуги перед отечеством" II степени исполняющего обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрия Гарцева и главу минздрава Белгородской области Андрея Иконникова. Они получили награды за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.