Путин отметил героическую работу военкоров в зоне спецоперации

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Военкоры продолжают героически работать в зоне проведения СВО, отметил Владимир Путин в беседе с журналистами во время своего визита на завод по выпуску БПЛА в Санкт-Петербурге.

"Военные корреспонденты, ваши коллеги, люди чрезвычайно мужественные, прямо скажем, героически выполняют свою миссию, исполняют свой долг и гражданский, и профессиональный", – сказал президент.

Ранее Путин вручил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному "Золотую Звезду" Героя России. Награду журналист получил за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Поддубный стал первым корреспондентом постсоветской России, удостоенным такого высокого звания.

По его словам, сейчас наступило время, когда люди могут совершать массовый героизм и могут наблюдать ежедневные примеры личного мужества. В свою очередь, глава государства отметил, что военкор не раз посещал эпицентры горячих точек и рисковал своей жизнью.

