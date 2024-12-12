Путин вручил военкору Поддубному "Золотую Звезду" Героя России

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Владимир Путин вручил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному "Золотую Звезду" Героя России. Церемония прошла в Кремле.

Награду журналист получил за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Поддубный стал первым корреспондентом постсоветской России, удостоенным такого высокого звания.

По словам журналиста, сейчас наступило время, когда люди могут совершать массовый героизм и могут наблюдать ежедневные примеры личного мужества. В свою очередь, глава государства отметил, что военкор с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне боевых действий, не раз посещал эпицентры горячих точек и рисковал своей жизнью.

Также Путин присвоил звание Героя Труда РФ композитору Александре Пахмутовой, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и депутату Госдумы Владимиру Ресину. Этого же звания удостоен гендиректор Ростовского вертолетного производственного комплекса ПАО Роствертол имени Б. Н. Слюсаря Петр Мотренко.

Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени президент вручил руководителю фракции "Единая Россия" Владимиру Васильеву, президенту Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову и главе Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину.

Композитор Игорь Крутой получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Такие же ордена были вручены советскому хоккеисту и тренеру Борису Михайлову и верховному муфтию РФ Талгату Таджуддину.

Ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени Путин вручил бывшему главному тренеру российской сборной по футболу Валерию Газзаеву и директору Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Константину Котенко.

В свою очередь, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, главврач Московской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, историк и публицист Наталия Нарочницкая, гендиректор АО "Научно-производственное объединение специальных материалов" Михаил Сильников получили ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Путин вручил ордена Александра Невского ректору Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктору Блажееву, главному конструктору Государственного машиностроительного конструкторского бюро Вымпел имени И. И. Торопова Владимиру Богацкому, председателю Совета Центрального союза потребительских обществ РФ Дмитрий Зубов и главе совета директоров Агрохолдинга "Степь" Али Узденову.

Певец Николай Басков удостоен ордена Почета. Токарь-карусельщик Виталий Легкий из Тульской области и тракторист-машинист Александр Марков из Алтайского края награждены орденами Дружбы.

Знак отличия "За наставничество" Путин передал учителю гимназии имени П. И. Чалова Надежде Савиных из Краснодарского края, которая была учительницей и наставником гвардии капитана Николая Орлова.

В числе участников церемонии также были артистка-кукловод передачи "Спокойной ночи, малыши!" Наталья Голубенцева, которая озвучивает Степашку. Путин присвоил ей звание народного артиста России. Почетного звания "Народный учитель РФ" была удостоена учительница Марина Федюнина из Красноярска. Звание заслуженного металлурга Российской Федерации получила мастер контрольный на горячих участках работ АО "Уральская Сталь" Ольга Скуратова из Оренбургской области.

Заслуженным работником социальной защиты населения РФ стала директор центра социальной реабилитации детей-инвалидов "Возрождение" в ЛНР Наталья Ващенко. Звание Заслуженный учитель РФ получила преподаватель гимназии Зарема Кафланова из Дагестана, которая была учительницей и наставником Героя России Темирлана Абуталимова. Также почетное звание заслуженного учителя присвоено учителю и наставнику Героя России Владислава Головина Александру Савинцеву из Кировской области.

Звания Заслуженный юрист РФ удостоена ректор Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) Ольга Александрова.

Поддубный 7 августа получил тяжелое ранение при атаке дрона в Курской области. Один из местных жителей отвез журналиста в пункт приема раненых, где ему оказали первую помощь.

На следующий день он был доставлен на вертолете в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Состояние Поддубного оценивалось как тяжелое, но стабильное.

В сентябре Поддубного выписали из больницы. Журналист поблагодарил лечивших его врачей Курской больницы и НИИ Склифосовского, отметив, что он быстро восстановился благодаря "специалистам с большой буквы".

Путин позднее присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Сам военкор назвал присуждение ему этого звания огромной честью и великой ответственностью.

