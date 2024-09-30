Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту Поддубному

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Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Награду журналист получил за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

7 августа военкор ВГТРК Поддубный получил тяжелое ранение при атаке дрона ВСУ в Курской области. Один из местных жителей отвез журналиста в пункт приема раненых, где ему и оказали первую помощь.

На следующий день он был доставлен на вертолете в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где врачи не обнаружили у него повреждений головного мозга. Состояние Поддубного оценивалось как тяжелое, но стабильное.

13 сентября военкора выписали из больницы. Журналист поблагодарил лечивших его врачей Курской больницы и НИИ Склифосовского. По его словам, у него получилось быстро восстановиться после ранения благодаря "специалистам с большой буквы".