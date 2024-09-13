Директор НИИ имени Склифосовского заявил, что Поддубный продолжит ходить на перевязки

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Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что военкор Евгений Поддубный будет еще приходить в больницу на перевязки, передает департамент здравоохранения города Москвы в своем телеграм-канале.

Петриков заявил, что Поддубный еще остается под наблюдением врачей.

7 августа военкор ВГТРК Евгений Поддубный получил тяжелое ранение при атаке дрона ВСУ в Курской области. На следующий день он был доставлен на вертолете в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где врачи не обнаружили у него повреждений головного мозга. Состояние Поддубного оценивалось как тяжелое, но стабильное.

13 сентября военкора выписали из больницы. Журналист поблагодарил лечивших его врачей Курской больницы и НИИ Склифосовского. По его словам, у него получилось быстро восстановиться после ранения благодаря "специалистам с большой буквы".