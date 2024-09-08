Журналист Поддубный получил премию "Солидарность"

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному присудили премию "Солидарность". Об этом Союз журналистов РФ сообщил на сайте.

"В Международный день солидарности журналистов <...> премия "Солидарность" присуждается военкору ВГТРК Евгению Поддубному, получившему тяжелое ранение в результате атаки", – указано в публикации.

В организации уточнили, что Поддубный неоднократно за свою профессиональную деятельность получал угрозы. Также за его работу некоторые страны Запада включили его в санкционные списки.

В начале августа Поддубный получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. Его доставили на вертолете в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Специалисты не выявили повреждений головного мозга у журналиста, он находился в тяжелом, но стабильном состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.

В конце августа Владимир Путин позвонил по телефону Поддубному и поздравил его с днем рождения. Президент РФ пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе.