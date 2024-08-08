СК возбудил дело о покушении на убийство после ранения военкора Поддубного

Фото: ТАСС/пресс-служба Мино/Вадим Савицкий

Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста после ранения военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в телеграм-канале ведомства.

Как она отметила, военкор не имел при себе оружия и не принимал участия в боевых действиях, однако вооруженные формирования Украины (ВФУ) все равно определили его как законную цель для нанесения удара. И только благодаря оперативным действиям представителей силовых структур корреспондента удалось эвакуировать и доставить в лечебное учреждение, уточнила Петренко.

Официальный представитель СК РФ также добавила, что следователи в данный момент принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к покушению на журналиста.

Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона на машину, в которой он ехал в приграничном районе Курской области. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в местную больницу. Впоследствии Поддубный пришел в сознание. При этом съемочная группа военкора не пострадала.

Врачи оценивают состояние журналиста как тяжелое. Он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. Позже его состояние удалось стабилизировать, после чего его отправили в Москву на лечение.

Около тысячи украинских солдат вторглись на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, армии России удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ.

Потери ВСУ на данном направлении составили 315 человек и не менее 54 единиц техники, среди которых 7 танков. Число пострадавших в результате атак мирных жителей, которые проходят лечение, достигло 34, включая пятерых детей. Известно также об одной погибшей девушке.