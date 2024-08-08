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Заявления властей США в ответ на провокационную вылазку украинских военных на территории Курской области возмутительны. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит телеграм-канал российской дипмиссии.

"Публичные заявления американских властей в ответ на провокационную выходку киевских головорезов на территории Российской Федерации воистину возмутительны. В очередной раз от чиновников не прозвучало ни слов критики в адрес своих клиентов, ни сожаления в отношении жертв трагедии", – указано в сообщении.

Антонов подчеркнул, что украинские действия являются очевидной террористической акцией, так как нельзя признать правом на самооборону удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России. Он также отметил, что никто не скрывает, что орудиями убийства простых россиян стало оружие США.

По мнению посла, провокации в Курской области напрямую связаны с плачевным положением ВСУ на фронте. Он подчеркнул, что российские границы священны и никто из террористов не уйдет от возмездия.

Антонов также призвал Вашингтон прекратить поставки оружия Киеву и "одернуть" неонацистов из ВСУ.

До тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ.

Потери украинцев на этом направлении составили 315 человек и 54 единицы техники, включая 7 танков. Число пострадавших в результате атак мирных жителей достигло 31, включая шестерых детей.

