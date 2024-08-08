Боевик ВСУ убил жительницу села Куриловка под Курском во время эвакуации

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Украинский военный застрелил жительницу села Куриловка Суджанского района Курской области во время эвакуации. Об этом рассказал муж погибшей в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Выдвинулись из села Куриловка на двух машинах. Он расстрелял сначала мою машину, я ехал спереди. Всю в решето. <…> Следующая ехала она, метрах в ста. Он расстрелял ее, в машине находились жена, мой сын Матвей, которому один год и восемь месяцев, и ее мама", – поделился мужчина.

По его словам, с мамой и сыном все оказалось в порядке, а вот его жену ранили, и это ранение оказалось смертельным. Он добавил, что разглядел украинского военного, который открыл огонь по машинам – у него была каска с синей повязкой и автомат.

До тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ.

Потери украинцев на этом направлении составили 315 человек и 54 единицы техники, включая 7 танков. Число пострадавших в результате атак мирных жителей достигло 31, включая шестерых детей.

