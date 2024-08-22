Путин поздравил раненого Поддубного с днем рождения

Фото: телеграм-канал "Поддубный |Z|О|V| edition"

Владимир Путин поздравил по телефону раненого военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного с днем рождения. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе", – говорится в публикации.

В начале августа Поддубный получил ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области. Его доставили на вертолете в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Специалисты не выявили повреждений головного мозга у журналиста, он находился в тяжелом, но стабильном состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.

В своем первом интервью после случившегося Поддубный признался, что отчаянно хотел жить в момент атаки украинского дрона на его автомобиль.

