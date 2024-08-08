Военкор Поддубный доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный доставлен на вертолете в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, передает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

К публикации прикрепили четыре видеозаписи, на которых запечатлели встречу журналиста с врачами и его перевозку в помещение больницы. На кадрах видно, что Поддубный находится в сознании и разговаривает с врачами.

По словам сотрудника клиники, военкора планируют перевести в реанимацию, а также перепроверить все анализы и исследования. Решение по поводу лечения журналиста будет принято 8 августа после получения результатов. Также врач заверил корреспондента, что "все будет хорошо".

Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона на машину, в которой он ехал в приграничном районе Курской области. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в местную больницу. Впоследствии журналист пришел в сознание.

Перед отправкой военкора в Москву для дальнейшего лечения врачам удалось стабилизировать его состояние.

По факту произошедшего следователи возбудили дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что СК принимает все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к покушению на журналиста.

До тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, армии России удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ.

Потери ВСУ на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

В результате украинских атак погибли четыре мирных жителя. Кроме того, 34 пострадавших, среди которых 5 детей, в настоящее время проходят лечение в стационарах.