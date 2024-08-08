МФЖ обеспокоена ударом украинских сил по автомобилю военкора Поддубного

Фото: vk.com/Поддубный. Военный корреспондент

Международная федерация журналистов (МФЖ) обеспокоена ударом украинских сил по автомобилю корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области, сообщает ТАСС.

В МФЖ призвали обеспечить защиту журналистов.

"Все стороны должны прилагать усилия для обеспечения безопасности журналистов", – говорится в заявлении федерации.

Корреспондент телеканала "Россия 24" рассказал, что Поддубного привезут в один из федеральных медицинских центров в Москве, где он продолжит лечение. Известно, что журналиста эвакуировали в столицу рано утром на реанимобиле Федерального центра медицины катастроф. В ближайшее время машина уже окажется в Москве.

Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона на машину, в которой он ехал в приграничном районе Курской области. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в местную больницу. Впоследствии журналист пришел в сознание.

Военкора отправили в Москву для дальнейшего лечения. Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, состояние сотрудника ВГТРК удалось стабилизировать.

Следователи возбудили дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что СК принимает все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к покушению на журналиста.

До тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, армии России удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ.

Потери ВСУ на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

В результате украинских атак погибли четыре мирных жителя. Кроме того, 34 пострадавших, среди которых 5 детей, в настоящее время проходят лечение в стационарах.