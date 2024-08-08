Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека погибли в результате украинских атак в Курской области, сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.

Он выразил сожаление в связи с тем, что есть пострадавшие и погибшие. По словам Белостоцкого, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Ни один раненый в стационарах Курской области не погиб.

Около тысячи украинских солдат вторглись на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, армии России удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ. Потери украинских формирований на данном направлении составили 315 человек и не менее 54 единиц техники, среди которых 7 танков.

34 пострадавших мирных жителя, среди которых 5 детей, в настоящее время проходят лечение в стационарах. Кроме того, в результате атаки украинского дрона был ранен военный корреспондент Евгений Поддубный. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в местную больницу.

Впоследствии Поддубный пришел в сознание. Его и еще восемь пострадавших отправили в Москву для дальнейшего лечения.

