08 августа, 07:56Происшествия
Шесть украинских БПЛА и пять ракет были сбиты в Курской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Шесть беспилотников и пять ракет были уничтожены силами ПВО в небе над Курской областью. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил в своем телеграм-канале.
Приближаться к обломкам и трогать их нельзя, а сообщать о находке необходимо по телефону 112.
В ночь на 8 августа силы ПВО РФ сбили 7 ракет над Курской областью. 6 августа стало известно о двух сбитых над регионом ракетах. В ночь на 7 августа над Курской областью были сбиты еще две ракеты.
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