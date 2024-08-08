Шесть украинских БПЛА и пять ракет были сбиты в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Шесть беспилотников и пять ракет были уничтожены силами ПВО в небе над Курской областью. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил в своем телеграм-канале.

Приближаться к обломкам и трогать их нельзя, а сообщать о находке необходимо по телефону 112.

В ночь на 8 августа силы ПВО РФ сбили 7 ракет над Курской областью. 6 августа стало известно о двух сбитых над регионом ракетах. В ночь на 7 августа над Курской областью были сбиты еще две ракеты.

