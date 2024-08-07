Еще 2 украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще две украинские ракеты сбиты российскими силами ПВО в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

На протяжении 6 августа ВСУ атакуют Курскую область с помощью дронов. Так, сперва от обстрела города Суджи пострадали пять человек, среди которых были трое детей. После этого погибла девушка, еще три человека, включая одного ребенка, получили ранения.

Затем стало известно о гибели водителя микроавтобуса и автомобилиста, а также о пяти раненых гражданах.

