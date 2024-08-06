Водитель автомобиля погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области

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Автомобилист погиб в результате атаки украинского беспилотника по селу Комаровка Кореневского района, который расположен в Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он также принес искренние соболезнования родственникам погибшего.

Некоторое время назад Смирнов сообщил о гибели водителя микроавтобуса в результате атаки украинского беспилотника в Курской области. По его словам, мужчина скончался на месте происшествия.

Кроме того, из-за ранее произошедшей атаки БПЛА со стороны Вооруженных сил Украины по городу Суджа в Курской области пострадали пять человек, среди которых оказалось трое детей. Позднее стало известно, что от этого удара скончалась девушка, также за медпомощью обратились еще трое жителей города, включая одного ребенка. Всего от атаки ВСУ 6 августа в Курской области пострадали 13 человек.

