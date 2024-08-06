Пограничники отразили провокацию ВСУ на границе Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пограничная служба ФСБ России отразила вооруженную провокацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Курской области, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Атаке подверглись приграничные населенные пункты области, уточнили в ЦОС.

Утром 6 августа пограничники совместно с формированиями ВС РФ также не допустили прорыв украинских войск в Суджанский и Кореневский районы Курской области. Однако во время ранней атаки ВСУ на город Суджа пострадали пять человек, включая трех детей. Пострадавшие были доставлены в районную больницу. Кроме того, из-за обстрела были сильно повреждены несколько жилых домов.

Также за утро 6-го числа дежурные средства ПВО уничтожили 13 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области.