Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили Тимофеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Тем самым солдаты заняли более выгодные рубежи, уточнили в ведомстве.

Ранее войска "Центра" освободили населенный пункт Ленинское в ДНР. Эти действия улучшили их тактическое положение.

До этого российская армия освободила населенный пункт Волчье в ДНР. Она поразила формирования 31-й, 32-й механизированных, 68-й егерской, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Торецка, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселовка Первая ДНР.

Более того, украинская армия не смогла удержать первую линию укреплений в районе агломерации Славянск – Краматорск. Командир отряда спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что у ВС РФ появилось пространство для проведения различных маневров.