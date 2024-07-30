Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Центральной группировки ВС РФ освободили населенный пункт Ленинское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, солдаты также улучшили свое тактическое положение.

Ранее российская армия освободила населенный пункт Волчье в ДНР. Она поразила формирования 31-й, 32-й механизированных, 68-й егерской, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Торецка, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселовка Первая ДНР.

До этого украинская армия не смогла удержать первую линию укреплений в районе агломерации Славянск – Краматорск. Командир отряда спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что у ВС РФ появилось пространство для проведения различных маневров.