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Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины за время спецоперации составили более 700 тысяч человек. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Украинская же сторона сегодня уже, наверное, мы можем сказать, что за 600 тысяч – это было еще в начале этого года, уже, наверное, за 700 тысяч безвозвратно потеряла", – подчеркнул он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Такие потери Алаудинов назвал беспрецедентными.

Ранее главнокомандующий украинской армией Александр Сырский не захотел озвучивать информацию о потерях в личном составе. По его словам, данные о потерях Вооруженных сил Украины имеют конфиденциальный характер и могут быть применены Россией против украинской армии.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский признал в одном из интервью, что число потерь в рядах ВСУ ежедневно увеличивается. Вместе с тем он не стал называть точное число погибших, а также не смог ответить на вопрос, сколько еще украинские войска смогут продержаться при таких потерях.

