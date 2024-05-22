Глава харьковской ВГА: ВС РФ освободили 49 населенных пунктов региона

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили уже 49 населенных пунктов Харьковской области, рассказал в беседе с ТАСС глава местной военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

По его данным, 36 из них находятся в Купянском районе, а еще 13 – в северной части Харьковской области. Он указал, что 8 из них – это территория Харьковского района, а остальные поселки – Волчанский район.

"Около 300 квадратных километров… находится под контролем наших вооруженных сил", – рассказал он.

Также, указал Ганчев, за последние несколько дней российские войска смогли расширить линию боевого соприкосновения.

Он добавил, что сотрудники ВГА и солдаты ВС РФ смогли эвакуировать 85 мирных жителей, проживающих на северной окраине региона – их разместили в пунктах временного размещения в Белгородской области. Кроме того, в освобожденные северные районы уже направлен первый гуманитарный конвой, уточнил глава ВГА.

Ранее Ганчев подчеркивал, что ВС РФ освободили уже 200 квадратных километров области. Позднее он напомнил, что российские войска смогли взять под контроль почти 40% города Волчанска, а северная его часть уже полностью освобождена.

