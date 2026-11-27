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Пять человек пострадали в "огненном" ДТП на Комсомольском проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

По информации ведомства, на месте аварии работали бригады Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Четверых пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще одному человеку помощь оказали на месте.

По информации СМИ, одним из пострадавших стал чемпион Москвы по теннису Михаил Евтимьев.

Четыре автомобиля столкнулись на Комсомольском проспекте около дома 48 днем 27 ноября. Как сообщали СМИ, в ДТП попали Geely, Changan, BMW и Lixiang. Последний автомобиль загорелся, возгорание удалось ликвидировать.

В столичном Дептрансе сообщили, что водитель Lixiang на высокой скорости проехал на красный сигнал светофора. Это привело к столкновению и последующему возгоранию. В ведомстве назвали такое поведение на дороге недопустимым и опасным для жизни окружающих.

