Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почта Деда Мороза начнет принимать письма 1 декабря в Музее Победы на Поклонной горе. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Ящик для посланий в виде холодильника советской эпохи разместят на нулевом этаже главного здания. Отправить письмо сможет любой посетитель. В посланиях дети и взрослые смогут рассказать о своих желаниях, поздравить Деда Мороза с Новым годом, задать ему вопросы, а также приложить рисунки, открытки или коллажи.

Прием писем продлится до 15 января. Корреспонденцию доставят в Московскую усадьбу Деда Мороза. Ответы придут отправителям, если на конверте указан полный обратный адрес с почтовым индексом.

Открытие почты станет частью новогодней программы Музея Победы, которая также включает акции, концерты и выставки. В декабре установят елку высотой 10 метров, а с 19 декабря стартует новогодний исторический квест "Елка Победы". Игра рассчитана на 1,5 часа, участников ждут приключения в исторических декорациях.

Ранее стало известно, что Всероссийский Дед Мороз впервые отправится в новогоднее путешествие по Африке и посетит восемь государств, в том числе Конго, Танзанию, Мадагаскар. В маршрут поездки также вошли Замбия, Эфиопия, Египет, Тунис и Марокко. В каждой из этих стран Дед Мороз расскажет местным жителям о российских новогодних традициях, встретится с детьми и вручит им подарки.

