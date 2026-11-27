Фото: depositphotos/alex9500

Мэр канадского Монреаля Сорайя Мартинес Феррада на фоне повышения налога на жилую недвижимость посоветовала жителям экономить на мясе и есть макароны, сообщил телеканал CBC.

Феррада объясняла повышение налога необходимостью выделить средства на инфраструктурные работы. В интервью франкоязычному изданию Quatre95 она также рассказала о финансовых трудностях Монреаля. Однако ее высказывания о личном бюджете вызвали бурную реакцию.

"Иногда приходится есть немного больше Kraft Dinner, потому что вы не можете позволить себе филе-миньон", – сказала мэр.

Перед этим она сравнила городской бюджет с семейным: если через год денег станет меньше, придется выбирать.

Kraft Dinner представляет собой набор из сушеных макарон и порошкового плавленого сыра. Впоследствии Феррада признала, что ее формулировка была неудачной. Она пояснила, что имела в виду необходимость выбирать между созданием новых парков и ремонтом дорожной инфраструктуры.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал европейские страны увеличить финансовую помощь Украине, сравнив связанные с этим расходы с ценой бокала пива. По его словам, если распределить затраты между всеми жителями Евросоюза, на каждого придется примерно стоимость одного бокала пива в год. Политик подчеркнул, что для граждан ЕС такие расходы не станут обременительными, но для украинцев могут иметь решающее значение.

