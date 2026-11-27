Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Договориться с компанией Apple об активации сетей 5G на iPhone в России и возвращении национального мессенджера MAX в App Store пока не получилось. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах форума "Телеком перезагрузка", передает "Коммерсант".

На вопрос, удалось ли прийти к соглашению с компанией, министр ответил отрицательно.

Ранее Шадаев рассказал, что министерство ведет переговоры с американской корпорацией по вопросу подключения российских пользователей iPhone к сетям пятого поколения. Связь 5G была официально запущена в России 11 сентября.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что удаление российских приложений из App Store ставит под вопрос надежность сервисов самой компании Apple. Мессенджер МАХ пропал из App Store в начале июня. Подобные решения затрагивают не только пользователей в России, но и русскоязычную аудиторию по всему миру, подчеркнул Песков.