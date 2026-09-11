В России запустили связь 5G

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Связь 5G официально запущена в России. Это сделано по поручению Владимира Путина, сообщили в Минцифры РФ.

"Большая четверка" операторов связи уже запустила 5G в 16 городах, доступ получили 10 миллионов абонентов. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все четыре оператора. В Новосибирске и Казани – "Мегафон" и МТС, в Самаре – "Билайн" и "Мегафон", в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери – "Мегафон", в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске – Т2, в Уфе – МТС, а в Ярославле – "Билайн".

Вместе с тем прорабатывается запуск нового диапазона связи еще в 50 городах – это может произойти до конца текущего года, отметили в Минцифры. При этом сеть пока доступна лишь пользователям Android. Доступ владельцев iPhone зависит от решения корпорации Apple.

На первом этапе работа 5G запущена на ранее выделенных для операторов связи частотах стандарта LTE. Телеком-компании также бесплатно и в равном объеме получили диапазон частот 4,63–4,99 ГГц под стандарт пятого поколения. Это позволяет сохранить высокий уровень конкуренции и гарантировать доступные тарифы.

Внедрение данной технологии будет способствовать не только увеличению скорости мобильного интернета. В частности, новый стандарт связи можно будет использовать для систем умного города, управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, он поможет в развитии телемедицины, цифровизации промышленности и многого другого.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, сети 4G уже охватывают 90% населенной территории России, а 95% абонентов мобильной связи каждый день пользуются сервисами LTE.

"Сети пятого поколения дают значительно большую скорость мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей", – резюмировал он.

Ранее в ГД не исключали, что с распространением 5G в центре Москвы, Петербурга и ряда других крупных городов начнутся эксперименты по более массовому внедрению беспилотного транспорта.

При этом IT-эксперт Павел Мясоедов в беседе с Москвой 24 указывал, что этот стандарт обеспечивает высокую частоту и позволяет передавать огромный объем данных. Однако эти волны хуже преодолевают препятствия. В случае с 5G в идеальных условиях радиус действия сети составляет максимум километр.

