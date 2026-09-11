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11 сентября, 11:43

Наука

Сильные вспышки возможны на Солнце 11–12 сентября

Фото: depositphotos/magann

Вспышки класса М возможны на Солнце 11 и 12 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

При этом активность вспышек на Солнце в эти дни оценивается в основном как низкая.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури.

Ранее научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев заявил, что активность на Солнце снизится до минимума к 2030 году. Он указал, что этот процесс будет постепенным. При этом не исключена вероятность возникновения отдельных всплесков.

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М

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