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30 июня, 16:23

Наука

Разрушение неизвестной кометы зафиксировали на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Ученые зафиксировали на Солнце гибель неизвестной кометы. Об этом сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"На Солнце прямо сейчас гибнет случайно приблизившаяся к нему комета. Не имеющая ни имени, ни номера в каталоге", – говорится в публикации.

Ранее на поверхности Солнца впервые более чем за неделю возникли сильные вспышки. Первая достигла класса М1.3. Она произошла в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4475 (S08W48) и длилась 115 минут. Вторая вспышка класса М1.3 была замечена в диапазоне в группе пятен 4479 (N16W03). Ее продолжительность была 39 минут.

До этого лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН опубликовала видеозапись с распадом крупного пятна на Солнце. На кадрах также можно было увидеть возникновение новой активной области к северу от солнечного экватора.

На Солнце произошла мощная вспышка

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