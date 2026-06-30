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30 июня, 10:39

Наука

Сильные вспышки произошли на Солнце впервые более чем за неделю

Фото: 123RF.com/alexkonon

На Солнце впервые более чем за неделю произошли сильные вспышки. Об этом сообщает RT со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Вспышка класса M1.3 была зафиксирована 30 июня в 04:16 по московскому времени. Она произошла в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4475 (S08W48) и длилась 115 минут.

Еще одна вспышка класса M1.4 была замечена в 09:40 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4479 (N16W03). Ее продолжительность составила 39 минут.

Ранее младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко рассказал, что в конце июля на утреннем небе будет сближение планет Венеры и Сатурна. За этим можно будет понаблюдать невооруженным глазом.

На Солнце произошла мощная вспышка

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