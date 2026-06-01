01 июня, 19:24

Наука
Астроном Жуйко: увидеть комету 10P/Tempel 2 за МКАД можно будет в бинокль

Россияне смогут увидеть комету 10P/Tempel 2 в конце июля - начале августа, рассказали ученые. Какие еще астрономические явления ждут жителей столицы летом 2026 года, разбиралась Москва 24.

Раз в 5 лет

Фото: 123RF.com/rotorania

Шанс увидеть комету 10P/Tempel 2 появится у российских любителей астрономии летом 2026 года, рассказал ТАСС инженер обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов.

Ее яркость будет составлять около 10-й величины в начале лета, далее комета будет постепенно ярчать и в конце июля - начале августа достигнет максимума блеска, который составит около 8-й величины.
Михаил Маслов
инженер обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета

Однако, по его словам, наблюдения за объектом в первой половине лета могут осложнить светлые ночи. Во второй половине комета станет более яркой, хотя ее высота при этом уменьшится, добавил Маслов.

При этом младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко в беседе с Москвой 24 отметил, что с точки зрения астрономических наблюдений кометы не такие объекты, как звезды: они похожи на размытые туманные диффузные пятна на небе. По его словам, 10P/Tempel 2 является периодической кометой: ее период обращения вокруг Солнца составляет около 5,75 лет, поэтому астрономы уже знают, где ее искать.

Наблюдать комету можно даже в Москве, но при условии, что в западной области неба горизонт будет открыт от деревьев и зданий. Плюс нужно, чтобы поблизости отсутствовали яркие фонари. Несмотря на то что комета считается яркой, невооруженным глазом она не видна. Чтобы увидеть ее в Москве, потребуется телескоп диаметром не менее 200 миллиметров.
Сергей Жуйко
младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга

Фото: 10P/Tempel 2, запечатленная обсерваторией Лик в 1946 году. Nasa

Однако, если удалиться от города в глубокую сельскую местность, примерно на расстояние 100 километров от МКАД, небо станет достаточно темным. Тогда для наблюдения можно будет использовать обычный бинокль, а также любые телескопы, которые умеют фотографировать, уточнил Жуйко.

"Сейчас пользуются популярностью фотографические телескопы, произведенные в Китае. Это небольшой аппарат, он имеет диаметр всего пять сантиметров, но абсолютно автоматический. Если в него загрузить координаты кометы, которые в астрономии называют эфемеридой, телескоп сам найдет ее на небе, сфотографирует и отправит изображение на смартфон", – отметил эксперт.

Чтобы найти периодическую комету тем, у кого нет такого телескопа, а есть только бинокль, Жуйко посоветовал обратиться к специальным компьютерным приложениям – программам-планетариям. Чаще всего они абсолютно бесплатны и не требуют регистрации. Некоторые из них используются даже профессиональными астрономами, рассказал специалист.

Боотиды и Персеиды

Фото: 123RF.com/vladkazhan

Среди других летних астрономических явлений для наблюдения, в том числе невооруженным глазом, Сергей Жуйко назвал так называемые выравнивания планет. Их часто называют парадом планет, хотя в астрономии такой термин не употребляется, отметил эксперт.

Это явление, когда планеты на небесной сфере сближаются между собой. Буквально в настоящее время на вечернем небе это происходит с Венерой и Юпитером, а максимально коротким расстояние будет примерно 9 июня. Это очень красивое зрелище, которое можно наблюдать без телескопа.
Сергей Жуйко
младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга

Кроме того, в конце июля на утреннем небе будет сближение планет Венеры и Сатурна: за этим тоже получится следить невооруженным глазом.

"В августе нас ждет регулярный метеорный дождь, также известный как метеорный поток Персеиды. Это происходит, когда планета Земля, двигаясь в пространстве вокруг Солнца по своей орбите, пересекает орбиту кометы, которая уже погибла. Ночью мы увидим на небе так называемые падающие звезды. Эти микроскопические песчинки при входе в плотный слой атмосферы сгорают и образуют росчерки на небе", – уточнил астроном.

Поток Персеиды можно наблюдать абсолютно в любой точке России. По словам эксперта, явление начнется после полуночи 9, 10, 11 и 12 августа. В другие дни оно не видно, добавил Жуйко.

Кроме того, предстоящим летом жители столицы смогут понаблюдать за потоком Боотиды, рассказала Москве 24 астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман. По словам специалиста, его активность продлится с 22 июня по 2 июля, а пик придется на 27 июня, когда ожидается от одного-двух до нескольких метеоров в час.

Название потока Боотиды происходит от латинского названия созвездия Волопас (Boötes), в котором находится его радиант. Земля в период действия этого явления проходит сквозь орбиту короткопериодической кометы 7P/Понса-Виннеке.
Людмила Кошман
астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

Однако Кошман предупредила, что наблюдать поток Боотиды непросто из-за самых коротких и светлых июньских ночей.

Также значимым событием станет летнее солнцестояние 21 июня, отметила астроном. В 11:24 по московскому времени Солнце достигнет максимального удаления от небесного экватора в сторону Северного полюса. В Северном полушарии наступит астрономическое лето с самой короткой ночью и самым долгим световым днем – в Москве он продлится 17 часов 33 минуты, добавила она.

Веткина Анастасия

