02 июня, 21:20Транспорт
Росавиация сняла ограничения с сертификата Azur Air
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Росавиация сняла ограничения с сертификата авиакомпании Azur Air. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Соответствующий приказ был подписан главой Росавиации Дмитрием Ядровым после проверки и экспертизы заявления эксплуатанта, а также после изучения представленных документов.
Ядров уточнил, что после проведенной проверки было принято решение не допускать до эксплуатации 3 самолета, которые принадлежат авиакомпании, так как в их двигателях обнаружили отклонения в параметрах. Остальные шесть судов планируют допустить к выполнению рейсов.
Помимо этого, ведомство заявило, что авиакомпания по рекомендации агентства провела внутренний аудит подразделений и приняла корректирующие меры.
В свою очередь, гендиректор Azur Air Евгений Королев сообщил, что допуск трех судов к полетам будет реализован в соответствии с новыми техническими правилами, согласованными перевозчиком после предыдущего аудита.
Ограничения в отношении Azur Air изначально действовали до 8 июня 2026 года. Данное решение было принято на основе внеплановой проверки деятельности компании, которая проводилась сотрудниками Ространснадзора с 19 февраля по 5 марта. Поводом послужила серия авиационных событий, связанных с техническими неисправностями воздушных судов перевозчика, а также с задержками и отменами рейсов.
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