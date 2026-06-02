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02 июня, 21:20

Транспорт

Росавиация сняла ограничения с сертификата Azur Air

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Росавиация сняла ограничения с сертификата авиакомпании Azur Air. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующий приказ был подписан главой Росавиации Дмитрием Ядровым после проверки и экспертизы заявления эксплуатанта, а также после изучения представленных документов.

Ядров уточнил, что после проведенной проверки было принято решение не допускать до эксплуатации 3 самолета, которые принадлежат авиакомпании, так как в их двигателях обнаружили отклонения в параметрах. Остальные шесть судов планируют допустить к выполнению рейсов.

Помимо этого, ведомство заявило, что авиакомпания по рекомендации агентства провела внутренний аудит подразделений и приняла корректирующие меры.

В свою очередь, гендиректор Azur Air Евгений Королев сообщил, что допуск трех судов к полетам будет реализован в соответствии с новыми техническими правилами, согласованными перевозчиком после предыдущего аудита.

Ограничения в отношении Azur Air изначально действовали до 8 июня 2026 года. Данное решение было принято на основе внеплановой проверки деятельности компании, которая проводилась сотрудниками Ространснадзора с 19 февраля по 5 марта. Поводом послужила серия авиационных событий, связанных с техническими неисправностями воздушных судов перевозчика, а также с задержками и отменами рейсов.

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