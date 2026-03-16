Azur Air опроверг информацию о переговорах по продаже авиакомпании

Авиакомпания Azur Air опровергла информацию о переговорах по продаже, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Немногим ранее в телеграм-каналах появились сведения, что Объединенная компания Wildberries&Russ (РВБ) ведет переговоры о покупке Azur Air.

Однако представители перевозчика подчеркнули, что это не соответствует действительности и что в настоящий момент подобные обсуждения с какими-либо потенциальными покупателями отсутствуют.

"Авиакомпания продолжает выполнение заявленной программы полетов в полном объеме", – заключили в авиакомпании.

До этого Росавиация ограничила срок действия сертификата авиакомпании Azur Air до 8 июня 2026 года. Соответствующий приказ был подписан главой Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым.

Решение было принято на основе внеплановой проверки деятельности компании, которая проводилась сотрудниками Ространснадзора в период с 19 февраля по 5 марта на фоне происшествий, связанных с техническими неисправностями воздушных судов перевозчика, а также с задержками и отменами рейсов.

