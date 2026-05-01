Открытое горение складского здания в Подольске ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в административно-складском здании Подольска. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

По информации ведомства, в 02:54 возгорание удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, а уже спустя минуту, в 02:55, открытый огонь был полностью ликвидирован.

Кровля складского здания в Подольске загорелась на площади 1,5 тысячи квадратных метров ночью в пятницу, 1 мая. Прибывшие спасатели эвакуировали находившихся в здании людей.

По предварительной информации, никто из них не пострадал. Подробности ЧП устанавливаются.