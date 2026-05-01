Небольшой дождь и до 11 градусов тепла ожидаются в Москве 1 мая

Температура воздуха в Москве в пятницу, 1 мая, составит от 9 до 11 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и небольшой дождь. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 6 до 11 градусов тепла, в некоторых районах тоже возможны небольшие осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный, западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что 30 апреля стал последним днем, когда в Москве шел мокрый снег. По ее данным, май в целом "будет радовать" жителей столицы, но в первый день месяца ожидаются небольшие осадки.