Правительство РФ расширило возможности субсидий производителям молока, сообщили в Минсельхозе России.

В министерстве отметили, что российское правительство продолжает системную поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса.

"В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства расширены возможности предоставления субсидий на производство молока", – указано в сообщении.

Получателями поддержки смогут быть в том числе предприятия с государственным, региональным или муниципальным участием, если его доля превышает 25%. Данное решение важно для многих регионов, например, Карелии, Свердловской и Челябинской областей, поскольку значительная часть сырого молока производится именно такими сельхозорганизациями.

В ведомстве указали на то, что расширение механизма дает возможность обеспечить доступ к господдержке, а также создать равные условия с производителями молока других организационно-правовых форм. Также отмечается, что в 2026 году в федеральном бюджете предусмотрено 6,7 миллиарда рублей на поддержку производителей молока.

