Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
17 апреля, 12:33

Общество

Москвичи выберут лучшие молочные продукты на конкурсе "Московское качество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участники проекта "Активный гражданин" смогут выбрать лучшие молочные продукты в рамках конкурса "Московское качество", передал портал мэра и правительства столицы.

Кандидаты сначала были отобраны по заявкам от производителей, затем экспертный совет утвердил итоговый состав участников конкурса. Затем продукция прошла испытания в отраслевых государственных научных центрах. В финал в категории "Молоко и молочные продукты" вышли 70 претендентов.

Горожанам предстоит определить победителей в 11 номинациях, включая:

  • "Молоко пастеризованное 3,2%";
  • "Кефир 3,2%";
  • "Сметана 15%";
  • "Масло сливочное 82%";
  • "Йогурты и десерты";
  • "Творог 5%";
  • "Сыры деликатесные (бри, камамбер, дорблю, грюйер)";
  • "Сырок творожный (глазированный)".

Также участникам "Активного гражданина" нужно будет выбрать товары в номинации "Лучший ремесленный молочный продукт". Кроме того, горожане проголосуют за лучший инновационный молочный продукт, выбрав безлактозные или растительные молоко и йогурт. Продукции столичных молочных комбинатов посвятили отдельную номинацию "Сделано в Москве".

Победители конкурса получат право размещать на упаковке знак "Московское качество", а мнение горожан поможет развитию потребительского рынка города.

Принять участие в голосовании могут пользователи mos.ru с полной и стандартной учетной записью. За участие в каждом голосовании начисляются баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

Кроме того, участники проекта "Активный гражданин" могут выбрать лучшие хлебобулочные изделия из столичных магазинов. Среди номинаций есть самые популярные позиции "Хлеб дарницкий", "Батон нарезной", "Хлеб столичный" и другие. Всего заявлены 73 претендента.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика