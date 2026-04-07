07 апреля, 10:57

Город

Участники проекта "Активный гражданин" выберут лучшие хлебобулочные изделия

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Участники проекта "Активный гражданин" выберут лучшие хлебобулочные изделия из столичных магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

Сам конкурс "Московское качество" проводится столичной торгово-промышленной палатой. В соответствующей категории представлены наиболее популярные позиции: "Хлеб дарницкий", "Батон нарезной", "Хлеб столичный", лаваши и национальный хлеб матнакаш (толстый лаваш).

Отдельно выделяются слоеные изделия с сытной и сладкой начинкой, сдобная выпечка без начинки, а также специальные номинации "Лучший хлебобулочный продукт "Сделано в Москве" и "Лучший ремесленный хлебобулочный продукт". Всего на эту категорию конкурса заявлены 73 претендента.

Победители голосования смогут размещать на упаковках своих изделий знак "Московское качество". Принять участие в опросе могут обладатели полной и стандартной учетной записи на портале mos.ru.

За участие в каждом голосовании граждане получат баллы городской программы "Миллион призов", которые можно использовать для получения разных товаров и услуг от партнеров программы либо направить на благотворительность или другие цели.

Ранее москвичам предложили выбрать рыбу, которая станет главным гастрономическим трендом весенних пикников. С 24 апреля по 11 мая она будет продаваться на рынках "Москва – на волне" со скидкой 15%.

Участникам голосования доступно 5 вариантов на выбор. Каждый из них отличается уникальным вкусом и особенностями приготовления.

