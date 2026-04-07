Спецкомиссию направили в Пермский край после нападения на учительницу у школы

Специальную комиссию направили в Пермский край после ЧП с нападением на учительницу у школы. Соответствующее поручение дал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, сообщили в министерстве.

Комиссия проведет ряд экспертно-аналитических мероприятий и пообщается с учениками, их родителями и учителями.

Подросток напал с ножом на своего классного руководителя, которая также является завучем и учителем русского языка и литературы, у школы № 5 в Добрянке 7 апреля. Женщина была доставлена в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. Через некоторое время она скончалась.

Ученика задержали. Региональная прокуратура инициировала проверку, в рамках которой будет дана оценка исполнению закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Изначально дело было возбуждено по статье о покушении на убийство, но позже его переквалифицировали на убийство.

Глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов заявил, что несовершеннолетний состоит на учете в полиции и неоднократно оставался на повторном обучении. Кроме того, по данным СМИ, подросток уже угрожал своей бывшей однокласснице, но его слова не воспринимали всерьез.

