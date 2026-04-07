Напавший на учителя в Прикамье школьник состоит на учете в полиции

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мальчик, который напал на педагога у входа в школу в Пермском крае, состоит на учете в полиции и не раз оставался на повторное обучение в образовательном учреждении. Об этом сообщил глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что девятиклассник напал на завуча на крыльце образовательного учреждения.

В настоящее время детям ничего не угрожает, школа работает в штатном режиме. Глава Добрянского городского округа уже выехал на место происшествия, где задействованы оперативные службы.

"Учебный процесс решили не приостанавливать: 1-я и 2-я смена будут учиться по обычному графику", – заключил Антонов.

В свою очередь, как сообщает телеграм-канал SHOT, 17-летний мальчик до этого инцидента угрожал еще и своей бывшей однокласснице. В образовательном учреждении его слова расценили как шутки.

Кроме того, выяснилось, что подросток активно занимался спортом, однако имел проблемы с успеваемостью. В частности, его не допускали до экзаменов по одному из предметов.

Журналисты также уточнили, что 7 апреля в школе отмечался праздник "День здоровья", в связи с чем с утра во дворе образовательного учреждения должны были провести общую зарядку для детей.

Подросток напал с ножом на своего классного руководителя, которая также является учителем русского языка и литературы, у школы № 5 в Добрянке. Пострадавшего педагога доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Спустя время она скончалась.

Несовершеннолетний был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Региональная прокуратура начала проверку, в рамках которой даст оценку исполнению закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

