07 апреля, 08:53

"Чеченскую Республику Ичкерия" признали террористической организацией в России

Фото: depositphotos/Grigorenko

Шейх-Мансуровский районный суд в Грозном признал "Чеченскую Республику Ичкерию" (ЧРИ), а также 29 ее подразделений в 14 европейских странах, террористической организацией, запрещенной в России. Об этом сообщили в ФСБ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, члены организации воюют против России в составе вооруженных формирований Украины. Уточняется, что они принимали участие в диверсионно-террористической деятельности в Курской и Белгородской областях, убивали мирных жителей и российских бойцов.

В ФСБ предупредили, что всем лицам, помогающим ЧРИ или принимающим участие в ее деятельности, грозит уголовная ответственность. Наказание при этом может быть вплоть до пожизненного.

Ранее Росфинмониторинг внес литовский "Форум свободной России" в перечень экстремистских и террористических организаций. Уточнялось, что он связан с российской оппозицией и был признан нежелательной организацией.

В перечень также добавили военизированную организацию "Полк имени Кастуся Калиновского" и ее подразделения. Это полк Вооруженных сил Украины (ВСУ), в который входят белорусские радикалы.

