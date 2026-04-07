Собянин: благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" откроется 11 апреля

Традиционный благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" начнется в Москве 11 апреля, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Главный весенний праздник милосердия и искренней заботы пройдет по всей Москве: на 31 фестивальной площадке города, в парках и на территориях пяти православных храмов", – отметил градоначальник.

По словам Собянина, горожан ждут акции, лекции, мастер-классы, спектакли, уроки добра, выставки и ярмарки. Также на фестивальных площадках будут работать "Домики добра" проекта "Москва помогает". Посетить их можно с 11 по 19 апреля по будням с 11:00 до 21:00 и выходным с 10:00 до 21:00. Гости смогут принести подарки для участников СВО и детей из новых регионов.

Основная событийная программа фестиваля будет сосредоточена в округах. Для юных москвичей в рамках фестиваля подготовлено множество занятий – от уроков творчества и мастер-классов по выпечке куличей до уроков актерского мастерства и возможности посетить научную студию. Посетить мероприятия можно уже 10 апреля с 15:00, а в выходные и праздники – с 13:00 до 19:00.



Кроме того, гостей фестиваля ожидают благотворительные заезды на автосимуляторах – за каждого участника будет перечислено пожертвование с помощью благотворительного сервиса mos.ru. Также горожане смогут принять участие в турнире на самого сильного жителя района.

В частности, с 12 по 19 апреля "Пасхальный дар" состоится на территории храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово и церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, в Богоявленском соборе в Елохове, в храмах Воскресения Словущего на Успенском Вражке и Сергия Радонежского в Солнцеве.

Церемония открытия фестиваля при храмах состоится в Свиблове 12 апреля с 09:00 до 18:00. Гостей ждут конкурс команд художественных школ по росписи двухметровых пасхальных яиц, концерты, постановки, мастер-классы по чеканке и колокольному звону, а также традиционные русские игры.

"В выходные на центральных площадках оживут любимые сказки: "Колобок", "Василиса Прекрасная" и многие другие. Юных зрителей ждут интерактивные спектакли, музыкальные игры и народные песни", – добавил Собянин.

Например, 11 и 12 апреля на Тверской площади студенты РГУ имени А. Н. Косыгина и МГАХИ имени В. И. Сурикова научат всех желающих создавать пасхальные открытки и делать сувениры. 12-го числа студенты МГК имени П. И. Чайковского и РАМ имени Гнесиных исполнят живую музыку, а 18 апреля ожидаются выступления творческих коллективов "Молодежи Москвы".

На Пушкинской набережной в Парке Горького также появится праздничная площадка, где можно будет сделать взнос с помощью сервиса на mos.ru. За пожертвования участникам фестиваля дадут чай "Москва" в специальном стаканчике.

Кроме того, помочь подопечным столичных некоммерческих организаций можно при помощи покупки изделий ручной работы и участия в мастер-классах на благотворительной ярмарке на Тверской площади, Пушкинской набережной и окружных площадках.

Также на Тверском бульваре с 16-го по 19-е число состоится программа для поддержки бездомных животных. Здесь можно будет не только помочь подопечным приютов, но и взять питомца себе домой.

"На площадке откроется благотворительный маркет: при покупке аксессуаров или сувениров 15% от выручки направится на помощь подопечным фондов", – добавил мэр.

На площадке прочитают лекции по ответственному содержанию питомцев, а ветеринары проведут консультации, бесплатную вакцинацию и чипирование животных. Кинологи и спасатели МЧС РФ, в свою очередь, обучат питомцев базовым командам. При этом подарки и корма для обитателей приютов принимают также в "Домиках добра".

Ранее праздничную программу к Пасхе подготовила "Городская ферма" на ВДНХ. Мероприятия пройдут 11 и 12 апреля. Здесь запланированы мастер-классы, экскурсии и общение с животными. Например, в программу вошли анималотерапия с козой и знакомство с северным оленем.

