Форма поиска по сайту
Новости

01 апреля, 20:52

Город

"Городская ферма" на ВДНХ подготовила праздничную программу к Пасхе

Фото: Мосфото

"Городская ферма" на ВДНХ подготовила праздничную программу к Пасхе. Мероприятия пройдут 11 и 12 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе семейного парка.

С 11:00 до 19:00 для гостей запланированы мастер-классы, на которых можно будет изготовить памятные поделки из экоматериалов. Также будут проходить активности с животными: общение с кроликами состоится в 11:30, а с 11:00 до 18:00 каждый час будут проводиться экскурсии по территории фермы.

В программу вошла анималотерапия с козой, она запланирована на 12:00 и 15:00. Знакомство с северным оленем пройдет в 14:00 и 16:00, а в 15:00 гости смогут посетить инкубаторий с зоологами. В 15:30 желающие получат возможность покормить овец и ослицу под наблюдением специалистов.

Кроме того, на ферме пройдет творческая акция: посетители, которые с 2 по 10 апреля нарисуют с натуры кролика, смогут увидеть свои работы на выставке в оранжерее в день Пасхи. Экспозиция будет открыта для всех желающих с 12 по 17 апреля.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Дарья Подчиненова рекомендовала в преддверии Пасхи не покупать яйца с рук или на стихийных рынках. Она объяснила, что в таких местах нельзя проверить их качество и безопасность.

При выборе яиц эксперт посоветовала обращать внимание на срок выпуска, а при наличии видимых загрязнений мыть их перед варкой под проточной водой.

В Москве появился кулич за 100 тысяч рублей с фигуркой собора Василия Блаженного

